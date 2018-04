Energie-expert voorspelt forse groei aantal mega-zonneparken

Over vijf jaar zijn in Fryslân mogelijk honderd grote zonneparken. Dat zijn parken met meer dan tienduizend zonnepanelen. Die verwachting spreekt provinciaal energie-expert Bouwe de Boer uit. Door een financieel gunstige subsidieregeling, die pas sinds afgelopen jaar geldt, duiken bedrijven en gemeenten massaal in het gat van grootschalige zonne-energie. Dat zal vooral worden toegepast op leegstaande bedrijfsterreinen die nu veel geld kosten. Door de gunstige regeling kan er aan die terreinen nog wat worden verdiend.

Eind afgelopen jaar zijn er al 240 aanvragen uit Fryslân goedgekeurd. Halverwege volgend jaar kan men zich wederom inschrijven voor een subsidieregeling. Het komende halfjaar worden al vier grote zonneparken bij Leeuwarden ontwikkeld en drie in Ooststellingwerf. Er komen ook zonnepanelen op Ameland en bij Garyp.