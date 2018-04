Eerste kievitsei in bijna alle Friese gemeenten gevonden

In alle Friese gemeenten, op een na, is nu een eerste kievitsei gevonden. De ene gemeente waar geen ei gevonden is, is Vlieland, maar daar wordt ook niet naar eieren gezocht. Dat betekent wel dat de periode waarin er overal gezocht kan worden, voorbij is. Vogelwachters concentreren zich nu op het eigen nazorggebied. Daar kwamen ze eerst niet veel kievitseieren tegen, maar de Bond van Friese Vogelwachten hoort nu heel andere geluiden. Bijvoorbeeld van boer en nazorger Wieger van der Meulen uit Suwâld. Die heeft nu circa vijftien nesten op en naast een stuk maisland. Hij verwacht dat het er nog veel meer worden. De vogelwacht zet daar ook een plas-dras pomp in.

De nesten die worden gevonden, komen op een zogenaamde stippenkaart te staan, nadat de nazorgers ze hebben doorgegeven met een nieuwe app op het mobieltje.