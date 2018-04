Een vrouw op een fiets is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk in Scharsterbrug. Ze wilde de Hollandiastraat oversteken en werd daarbij aangereden door een auto.

De gewonde vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is en hoe het slachtoffer eraan toe is.