Kleine demonstratie in centrum Leeuwarden tegen islamofobie

Dinsdagmiddag is een kleine demonstratie tegen islamofobie en fascisme op de Nieuwstad in Leeuwarden gehouden, als tegengeluid tegen extreemrechtse ideeën en uitspraken die steeds gewoner lijken te worden, volgens de demonstranten. Marrit Anne is een Friese moslima die de demonstratie heeft georganiseerd. Volgens haar is een tegengeluid echt nodig. Ze heeft in de horeca gewerkt en kreeg daar veel discriminerende opmerkingen te horen. ''Die zwartjoekels pakken onze banen af, en zo. Ik ben moslima, maar ik heb geen bom onder mijn hoofddoek.'' Ook bij de zwarte-pietendiscussie merkte ze dat er veel islamofobische en racistische opmerkingen werden gemaakt.

''Geen bom onder mijn hoofddoek''

De directe aanleiding voor de demonstratie was een oproep uit Groot-Brittannië om op 3 april moslims te mishandelen. De Muslim Punish Day is als grapje bedacht, zegt Marrit Anne. Maar ze ziet op sociale media dat daar ook gereageerd wordt door mensen voor wie het geen grapje is. Ze wilde een tegenactie. De opkomst van de demonstratie viel met een kleine dertig deelnemers wat tegen. Marrit Anne vindt dat wel jammer, maar ze zet door met haar acties.

''Alle mensen gelijkwaardig''

Een van de deelnemers zei dat ze meeloopt omdat de islam tegenwoordig vaak negatief in de publiciteit komt, met islamofobie en racisme. Het wordt nu tijd dat het tegengeluid ook in de publiciteit komt. ''In Nederland woon je goed. Dan moeten wij hier toch ook met zijn allen kunnen wonen?'' Een schoolmeisje loopt mee, omdat ze vindt dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Ze vindt het belangrijk om dat te uit te dragen.