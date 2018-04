Waddenvereniging zoekt geldschieters voor onderzoek visstand

De Waddenvereniging heeft grote zorgen over de visstand in de Waddenzee. Er is steeds minder vis, en de vis die er is, is kleiner en magerder. Dat blijkt uit onderzoek van het NIOZ. De visstand en de kwaliteit van de vis heeft ook gevolgen voor vogels en zeehonden. Aan de andere kant kan de verminderde visstand ook komen door het grotere aantal zeehonden, want zeehonden eten veel vis. Met een nieuwe actie wil de Waddenvereniging geld ophalen om helderheid te krijgen in wat zich precies voordoet.

Dat is hard nodig, zegt Lies van Nieuwerburgh van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging wil een rijke Waddenzee waar iedereen iets aan heeft: van de natuur en de natuurliefhebbers tot de vissers, zegt Van Nieuwerburgh. Voor een rijke zee is het goed dat er veel verschillende soorten zijn. Van Nieuwerburgh haar 'droomvis' is de grote rog. Als die op grotere schaal terug zou keren, dan zou dat 'supermooi' zijn, zegt ze.