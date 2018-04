Zoveelste rechtszaak over festivals in Groene Stergebied

Voor- en tegenstanders van de festivals in het Groene Stergebied bij Leeuwarden troffen elkaar dinsdag voor de zoveelste keer bij de rechter. Inzet is wederom de vraag of het terrein wel geschikt is voor een festival. Volgens de actiegroep Groene Ster Duurzaam is het gebied te kwetsbaar voor al die drukte. Het leidt tot schade van bijzondere dieren, zoals de heikikker.

Woordvoerder Wiebe Kootstra van de festivals zegt dat ze juist goed rekening houden met omwonenden en de natuur. Er blijven stranden voor dagrecreatie toegankelijk voor zwemmers als de festivals er zijn. Verder worden de twee kleine gebieden, waar de heikikker verblijft, afgezet, zodat de festivalbezoekers er niet kunnen komen.

Volgens Kootstra lijkt het alsof de actiegroep Groene Ster Duurzaam er alles aan doet om de festivals tegen te houden. Niets van waar, zegt woordvoerder Theo van Gelder. De actiegroep is niet tegen festivals. Van Gelder is zelf ook bezoeker van een van de festivals. Maar het terrein en de natuur daar is er gewoon niet geschikt voor, vindt hij. Aan de natuur wordt geen aandacht besteed, en dat zal nu niet anders zijn.

De rechter riep omwonenden en de gemeente afgelopen jaar, bij een eerdere rechtszaak, nog op om met elkander koffie te dringen en zo in gemeenschappelijk overleg eruit te komen. Van Gelder zegt dat daar niets uit is gekomen. Hij zegt dat ze enthousiast zijn begonnen, maar dat de gemeente helemaal niet wil.

Deze zomer gaat het weer los in het gebied, met de festivals Welcome to The Village en Psy-Fi. De gemeente moet echter eerst nog een vergunning afgeven voor die festivals. Verder is er ook een LF2018-festival Conference of the Birds over heidevogels.