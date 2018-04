Begin mei wordt er in Wolvega een demonstratie gehouden tegen laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. De protestactie is onderdeel van een estafettedemonstratie. Die gaat door alle gebieden waar overlast van laagvliegende vliegtuigen wordt verwacht, na de uitbreiding van Lelystad Airport.

De actie in Wolvega is op 3 mei. Demonstranten komen bijeen in Munnekeburen en gaan dan fietsend en lopend naar Wolvega.