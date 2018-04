Hoofd-dierenverzorger in Wildlands Wybo Walstra noemt de geboorte van het olifantje Mauk "heel bijzonder". Het is de eerste geboorte in de 'Olifantenvallei' van het nieuwe park in Emmen. Door Walstra, die uit Surhuisterveen komt, heeft het feest ook een Fries tintje gekregen.

Volgens Walstra is er nog een olifantje op komst bij Wildlands. "Wij verwachten dit jaar nog één. Dat kan elk moment dit voorjaar komen."