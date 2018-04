VIDEO: Sloop centrale rotonde in Damwâld begonnen

Meestal komen er rotondes bij, maar niet in Damwâld. Daar wordt de rotonde bij zalencentrum De Kruisweg gesloopt en dat heeft alles te maken met de Centrale As. Het autoverkeer raast al bijna anderhalf jaar over de nieuwe autoweg van Dokkum naar Nijega. Daardoor rijdt er veel minder verkeer over de Haadwei door het dorp.

De doorgaande weg in Damwâld wordt nu smaller en krijgt een 'dorpser' karakter. De centrale rotonde wordt een kruispunt met klinkers. Het werk aan de Haadwei is vorig jaar april van start gegaan. De sloop van de rotonde is de laatste fase van de werkzaamheden. Die duren wel wat langer dan verwacht door het koude winterweer van de afgelopen tijd. Het kruispunt blijft gesloten voor het autoverkeer tot en met 29 april.