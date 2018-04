Leeuwarden gooit Eftelingdeuntje in strijd tegen hangjeugd

Leeuwarden zet het Eftelingdeuntje in tegen de overlast van hangjongeren in de wijk Camminghaburen. In het tunneltje van Schatzenburg komt een luidspreker met het liedje te hangen. Dit moet tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends de jongeren wegjagen. Ze zien het tunneltje als hangplek en zorgen voor veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Ze laten bovendien rotzooi liggen en vernielen zaken.

In het tunneltje hangt al een zogeheten Mosquito, die met hoogfrequent geluid de jongeren moet wegjagen, maar dat werkt niet volgens de gemeente. In Amsterdam hebben ze al proefgedraaid met het Eftelingdeuntje en daar heeft het effect gehad. Daarom is het liedje nu als proef voor een half jaar in Leeuwarden te horen.

Het Eftelingdeuntje is hieronder te beluisteren: