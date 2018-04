Geert Kuiper stopt als bondscoach KNSB

Geert Kuiper stopt als bondscoach bij de KNSB. Kuiper was vanaf 2014 verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de Nederlandse langebaanrijders in de ploegenachtervolging, massastart en teamsprint. Onder zijn begeleiding haalde Nederland zeven wereldtitels en twee Europese titels.

Kuiper liet bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea al doorschemeren dat hij twijfelde of hij wel verder wilde. Die twijfels zijn er nog steeds. En dan kun je maar beter stoppen, zegt Kuiper er zelf over.

Twijfels

"Al voor de Olympische Spelen had ik twijfels en dat is niet veranderd", zegt Kuiper. De twijfels komen deels voort uit de werkwijze van de bondscoach, zoals die nu is. De Nederlandse schaatsers zijn vaak weg met hun eigen commerciële ploeg, waardoor er nauwelijks tijd is om met elkaar te trainen. "Dat is niet wat je wilt als sportcoach. Eigenlijk heb je te veel verantwoordelijkheid en te weinig controle", vertelt Kuiper.

Hoe zijn toekomst er uitziet, weet de 57-jarige Kuiper nog niet. "De banen liggen niet voor het oprapen in de schaatswereld. Alleen Jumbo heeft alles rond voor volgend jaar, voor de rest zit iedereen nog in onzekerheid."