Polderhoofdkanaal eerder open voor recreatievaart

Het Polderhoofdkanaal gaat dit jaar zes weken eerder open voor de recreatievaart. De datum is nu vanaf 15 mei, terwijl het anders 1 juli was. De eerdere openstelling is mogelijk omdat de ecologische waarden in het kanaal en de compensatiegebieden zijn verbeterd. Dat betekent dat er meer beplanting en beestjes zijn, zoals de gestreepte waterroofkever. De monitoringscommissie geeft daarom aan, dat er geen beperkingen zijn aan de openstelling van het kanaal in de gemeenten Smallingerland en Opsterland.

Verder kan ook de vaardiepte van boten in het kanaal met 10 centimeter worden vergroot. Het kanaal is tot 15 september open voor bootjes. Daarmee heeft het kanaal dezelfde openingstijden als de Turfroute.