Strandjutter Casper Meinders uit het Groninger Eenrum heeft een bijzondere vondst gedaan op het strand van Schiermonnikoog. Hij vond een stuk van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, dat in de buurt van het eiland is neergestort. Aan de hand van de code in het aluminium, is achterhaald dat het om een Wellington gaat.

Volgens deskundige Douwe Drijver van Tresoar zijn er in de oorlog door de Duitsers honderden neergehaald. Meer gegevens van het vliegtuig zijn moeilijk te vinden.