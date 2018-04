Veel sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet

Veel sportclubs zijn nog niet helemaal klaar voor de nieuwe privacywet, die eind mei ingaat. De nieuwe wet stelt strenge regels aan het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens door sportclubs. Het gaat dan om bijvoorbeeld foto's en filmpjes van sportende kinderen, die op Facebook verschijnen.

Volgens Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân zijn de 1650 sportclubs in Fryslân redelijk op weg, maar is er nog veel onduidelijk over wat wel en niet mag. Sport Fryslân begeleidt de clubs door informatiebijeenkomsten met deskundigen te houden.

De meeste clubs zijn er intussen wel op voorbereid, maar volgens De Vries is dit weer een van de dingen, die de clubbesturen erbij moeten doen. "Het is stapelen bij de bestuurders", zegt De Vries.