Martin Ødegaard heef zijn laatste wedstrijd voor SC Heerenveen gespeeld. Dat meldt de voetbalclub. De middenvelder heeft zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo zijn middenvoetsbeentje gebroken en mist daardoor de laatste vijf competitiewedstrijden en de eventuele play-offs.

Ødegaard kwam in januari 2017 over van Real Madrid en is tot het einde van dit seizoen gehuurd van de Spaanse club. De 19-jarige middenvelder kwam dit seizoen 24 keer in de competitie in actie. Hij scoorde twee keer.