Spookrijder op Wâldwei was onder invloed van drank of drugs

De spookrijder die zondag voor een gevaarlijke situatie op de Wâldwei zorgde, is aangehouden omdat hij onder invloed van drank of drugs was. De politie heeft het rijbewijs van de 26-jarige Leeuwarder ingenomen.

De automobilist reed slingerend tegen het verkeer in, in de richting van Drachten tussen de afslagen Garyp en Nijega. De Leeuwarder raakte vier auto's. Zijn eigen auto kwam tegen de vangrail in de middenberm tot stilstand. De politie wist door snel ingrijpen erger te voorkomen. Niemand raakte gewond.

De spookrijder zit nog vast voor verder onderzoek.