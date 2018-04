Met drugs en zonder rijbewijs achter het stuur in Leeuwarden

Een 41-jarige Drachtster is maandagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De man viel op, toen hij bij winkelcentrum De Centrale in Leeuwarden tegen het verkeer in reed. De politie zette de automobilist aan de kant. Volgens de politie was duidelijk te zien, dat hij drugs had gebruikt. Om die reden is er een bloedproef afgenomen.

Op de Troelstraweg in Leeuwarden werd maandagnacht een 39-jarige automobilist uit Oudebildtzijl aan de kant gezet. De man kreeg een proces-verbaal, omdat hij zonder geldig rijbewijs reed.