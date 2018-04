Aanrijding in Kootstertille

Op de Alde Dyk in Kootstertille zijn maandagavond twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Een van de bestuurders zag te laat dat er een vrouw over de weg wandelde. De bestuurder probeerde de vrouw te ontwijken, maar raakte de macht over het stuur kwijt. De auto brak uit en raakte met de achterkant de vrouw. Die kwam in de sloot terecht. De auto botste daarna op een tegenligger. Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe het met de slachtoffers is.