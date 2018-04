Crowley: eerst voor straf op de bank en daarna winnende goal

Cambuurspeler Daniel Crowley was de man die de winnende treffer tegen Eindhoven maakte op paasmaandag. De Engelse Cambuurspeler kwam te laat, samen met Sai van Wermeskerken. Beide spelers moesten de eerste helft op de bank blijven zitten. Trainer René Hake zette hem na de rust toch in, en hij zorgde vlak voor het eindsignaal voor de winnende goal vanuit een vrije trap. ''We kunnen er nu wel om lachen'', zegt Crowley, ''Omdat we de wedstrijd hebben gewonnen. Maar als het een slechte uitwerking had gehad op het team, was het niet zo grappig geweest. Te laat komen kan echt niet. Sai en ik hadden elkaar verkeerd begrepen. Het zal niet weer gebeuren.''

Peptalk

''Aan het eind was het zenuwslopend, want er waren nog maar een paar minuten te spelen. Ik zag dat de keeper een beetje 'off the line' stond. Als je de bal in het goede gebied plaatst, is het normaalgesproken altijd een doelpunt. Dat was nu ook het geval, en ik ben er heel blij mee. Deze wedstrijd is een grote opsteker voor het team, alhoewel wij het als team in de eerste helft niet zo best hebben gedaan. De trainer heeft ons in de rust een goede peptalk gegeven.''

Niet euforisch

Martijn Barto vindt ook dat de eerste helft moeizaam ging. In de tweede helft ging het beter. ''Maar wij moeten niet euforisch worden'', zegt Barto. ''Wij moeten nog heel wat wedstrijden en nog heel wat punten halen. Dit is een stap in de goede richting. Hopelijk kunnen wij dit een vervolg geven. Die play-offs moeten wij halen.'' Het is mogelijk Barto zijn laatste seizoen bij Cambuur. Of zijn contract wordt verlengd of niet, moet blijken uit de volgende vier weken.

''Het is wachten op de 0-1''

Trainer René Hake denkt dat Cambuur goed is begonnen. ''In die fase had er minimaal een openingstreffer moeten zijn'', vindt Hake. ''Door onze eigen slordigheid kreeg Eindhoven twee momenten dat ze er gevaarlijk uit kwamen. Daarna namen ze het initiatief over, omdat wij geen initiatief hadden om het vooral aan de bal goed te doen. We zeiden op de bank ook al: Het is nu wachten op de 0-1. Tot de rust leek het goed te gaan met een stand van 0-0.''

Goed gespeeld

''Binnen een paar minuten is de wedstrijd helemaal omgedraaid. Dat geluk moet je hebben. Dat levert meteen twee heel goede goals op. Dat was gewoon goed gespeeld. De fase daarna hadden wij ook duidelijk overwicht. Er was maar een ding dat wij niet deden: de wedstrijd beslissen. En toen maakte Crowley de winnende goal. Het was de enige optie die kon.''