ONS Sneek hard onderuit tegen Spijkernisse

Niet alleen Harkemase Boys moest op paasmaandag uitkomen in de derde divisie. Ook ONS verscheen op het veld in een uitwedstrijd tegen VV Spijkernisse. De Snekers verloren de wedstrijd met 3-0. Spijkernisse kreeg in de eerste helft meer kansen. Tot de rust bleef de schade voor ONS beperkt tot 1-0.

Spijkernissenaar Michael van Dommelen schoot in de 40ste minuut een strafschop, na hands via ONS-keeper Barry Diteweg, in de touwen. Na de rust lukte het ONS niet om terug te komen. In de 63ste minuut maakte invaller Jazzy Adams met een harde uithaal de 2-0 voor Spijkernisse. Tien minuten later kopte teamgenoot Michael van Dommelen de 3-0 erin. Dat was ook de eindstand.