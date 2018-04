Outdoor Park Grote Wielen breidt uit en heeft meer plannen

Outdoor Park Grote Wielen bij Leeuwarden is sinds paasmaandag officieel uitgebreid. Er kwam meteen veel volk op af. Het terrein werd tot nu toe onder andere gebruikt om te paintballen. De ruimte daarvoor is nu zoveel uitgebreid, dat het nu de grootste paintballbaan van Fryslân is. Er is nu ook ruimte om vlotten te bouwen, met een boog te schieten, en er is een steiger om in kano's te stappen. Er is ook een grote survivalbaan bijgekomen, en er is weer een klimtoren. Het plan is om aan die toren een tokkelbaan te bouwen. Er zijn ook plannen voor nog een survivalbaan, zegt Pepijn van Binsbergen. Hij is een van de beide eigenaren van het bedrijf.

Grote Wielen wordt nu aangeprezen als een 'outdoorpark'. Volgens Van Binsbergen worden dit soort activiteiten steeds populairder.