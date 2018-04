Harkemase Boys wint met klein verschil van Jong Twente

Harkemase Boys heeft op paasmaandag in de derde divisie in Hengelo belangrijke punten gepakt. Na drie nederlagen op een rij won de ploeg van Henk Herder nu op bezoek bij Jong FC Twente met 0-1. Dennis van Duinen maakte in de tweede helft de enige goal van de wedstrijd.

Voor de rust voetbalde de thuisploeg beter, maar ook Harkemase Boys kreeg kansen. Berwout Beimers schoot van een afstand, maar Twentekeeper De Lange kon de bal nog maar net wegwerken. Aan de andere kant had spits Jari Oosterwijk een grote kopkans, maar hij raakte de bal niet goed.

Vroeg in de tweede helft kwamen de Harkiten op voorsprong. Dennis van Duinen schoot de bal via de onderkant van de lat achter De Lange. Na de 0-1 kreeg Harkemase Boys het steeds moeilijker. De druk van Jong FC Twente werd steeds groter, en de thuisploeg kreeg ook kansen. Frimann en Van Schaik misten beide goede mogelijkheden op de gelijkmaker.

Jong FC Twente - Harkemase Boys 0-1 (0-0) 49. Dennis van Duinen 0-1