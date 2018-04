Sumarder probeert politievrouw te wurgen

Een 23-jarige man uit Sumar is zondagnacht in Drachten aangehouden nadat hij had geprobeerd een politievrouw te wurgen. De man was bij een evenement op de Nipkowlaan zo vervelend, dat de beveiliging moest ingrijpen. Hij hield niet op en vernielde de spiegel van een vrachtwagen. Toen politieagenten hem wilden aanhouden, verzette de man zich hevig, en greep hij een vrouwelijke agent bij de keel. De politievrouw is door collegae en beveiligers met geweld bevrijd. De man raakte daarbij gewond.

De Sumarder is onderzocht in het ziekenhuis van Leeuwarden en zit nu vast voor verder onderzoek. De eigenaar van de vrachtwagen en de agente hebben aangifte gedaan.