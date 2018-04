Terherne versterkt positie als watersportplaats

Optimistische geluiden waren op paasmaandag te horen in Terherne bij de start van het watersportseizoen. De huurvloot in Terherne is afgelopen winter gegroeid tot meer dan honderd boten. Terherne heeft daardoor nu een groter aanbod dan Sneek, zeggen de recreatieondernemers, en het dorp kan daardoor de waterrecreant beter bedienen. Volgens woordvoerder Tolke de Boer van de samenwerkende watersportbedrijven wordt de verhuur van motorboten steeds belangrijker, omdat de jongere watersporters vaker een boot huren en minder vaak een boot kopen. De gemiddelde leeftijd van een motorbooteigenaar is op dit moment al zo'n 65 jaar. Om ook jongere generaties aan te spreken, moet je de watersport op een andere manier aanbieden, vinden de watersportbedrijven in Terherne.

In Terherne verwachten ze ook veel van de nieuwe televisieserie over de Kameleon, die over een paar weken begint. Betere marketing kan bijna niet, zegt Nop de Graaf van het Kameleondorp. De Graaf verwacht dat Hielke en Sietse Klinkhamer op deze manier weer bekender worden bij de huidige generatie kinderen, want die leest minder dan eerdere generaties. Bovendien is het effect van de oudere Kameleonfilm, die Steven de Jong heeft gemaakt, uitgewerkt. Het Kameleondorp speelt in op de nieuwe tv-serie met een nieuwe expositie in de Kameleonboerderij en een nieuwe vaarroute.

De feestelijke opening van het watersportseizoen op paasmaandag viel voor een groot deel in het water. De speciaal ingerichte parkeerplaatsen aan de rand van het dorp bleven voor de helft leeg, en ook de watertaxi's hadden het veel minder druk dan verwacht. De mensen die er wel waren, konden zich vermaken met onder andere live-muziek van een shantykoor en andere artiesten, een recreatiemarkt en een overdekte rommelmarkt in het dorpshuis.