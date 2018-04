Grien Festival in Koarnjum: twee weken lang activiteiten

Het Grien Festival is maandag geopend met een stinzenflora-fietstocht. Het festival duurt veertien dagen en is in Koarnjum, bij Martenastate, de Túnwente, dorpshuis De Bining en de Nicolaaskerk. Op paasmaandag is er onder andere een modeshow en een 'healthmarkt'. Iedere dag is er iets te doen, van concerten tot een kluchtspel.

Het festival, de kleurrijke voortuin van Culturele Hoofdstad 2018, is een combinatie van natuur- en cultuurbeleving, exposities, lezingen, muziek, regionaal eten, kinderactiviteiten en excursies.

Voorzitter Henk Buith van stichting Martenastate kondigde na lang onderhandelen aan dat Landgoed Martenastate eindelijk kan worden uitgebreid met een stinzenflorapark. Met de inrichting van het park is al begonnen, maar het werk duurt circa twee jaar.