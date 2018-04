Spookrijder zorgt voor gevaarlijke situaties op Wâldwei

Een spookrijder heeft op tweede paasdag op de Wâldwei voor gevaarlijke situaties gezorgd. De autobestuurder reed tussen de afslagen Nijega en Garyp in de richting Leeuwarden tegen het verkeer in. Daarbij zou de bestuurder meerdere auto's hebben geraakt. De auto van de spookrijder kwam tegen de vangrail tot stilstand.

De politie was met meerdere agenten aanwezig na het ongeluk, ook om getuigen te horen. Een van die getuigen zei tegen Omrop Fryslân dat de auto slingerend over de weg reed. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Minstens één persoon werd aangehouden. Die is overgebracht naar het politiebureau. Door het incident ontstond een lange file.