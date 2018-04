Friese verzorger is blij met de nieuwe aanwinst in Wildlands

In dierentuin Wildlands in Emmen is zondagnacht een olifant geboren. Het kalfje weegt 100 kilo en heeft de naam Mauk gekregen. Het is de eerste geboorte in de 'Olifantenvallei' van het nieuwe park. Het nieuws heeft ook een Fries tintje: hoofd dierenverzorging in Wildlands is Wybo Walstra uit Surhuisterveen. De geboorte is volgens hem goed gegaan, het was het vijfde kalfje van de moeder.

''Wij zijn er heel blij mee. Het is een prachtig mannetje, mooi stevig met veel haar. Hij loopt strak tussen zijn moeder en tante in'', vertelt Wybo Walstra. Er was wel cameratoezicht in het hok van de moeder, maar de verzorgers zagen het mannetje maandagochtend vroeg pas. ''Mijn collega kwam om kwart voor zeven in de stal, en toen zag hij hem al rennen. Een jong olifantje blijft bijzonder. Een olifant heeft een draagtijd van 22 maanden. En een jonge olifant trekt altijd veel mensen.''

Bij een olifant is het niet eenvoudig om het geslacht te zien. ''Als ze staan, zie je het verschil niet, pas bij het plassen wordt het duidelijk. Het dier liet zijn leutertje zakken en toen wisten wij het dus.''

De moeder werd zelf 26 jaar geleden als eerste olifant in Emmen geboren. De groep telt nu negen olifanten, maar was in het verleden groter. Het park wil de groep weer uitbreiden, nu de olifanten in hun eigen hoek veel ruimte hebben. Eigenlijk had Walstra op een vrouwtje gehoopt, maar ''dit is een mooi kereltje.'' Mannetjes verlaten het park als ze een jaar of acht of negen zijn.