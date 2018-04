Arno Brok: "Ik verlaat Fryslân nooit weer"

Een jaar en een maand is Arno Brok nu commissaris van de Koning in Fryslân. Als verloren zoon werd hij binnengehaald, en voor hemzelf was het ook de hoofdprijs, deze bestuursfunctie in het Fryslân waar Brok zo van houdt. Hij noemt zichzelf 'een klassieke bestuurder.' Ook al zou hij geen commissaris meer zijn, Fryslân wil hij nooit meer verlaten, zo vertelt hij in It Polytburo.

Andries Bakker en Eric Ennema spraken met Brok over de achterblijvende economie in onze provincie. Daarover zegt hij: "In het lobbyen zijn wij Friezen te verlegen." Gedeputeerden zijn vaak in Den Haag en Brussel, maar uit het Friese bedrijfsleven zelf kan wel meer groei komen. Brok vindt dat we niet zozeer de nadruk moeten leggen op het binnenhalen van nieuwe bedrijven, maar vooral de bedrijven, die hier al zijn, beter ondersteunen.

It Polytburo is paasmaandag, 2 april, te zien bij Omrop Fryslân, om 18.20 uur en dan elk uur in de herhaling.