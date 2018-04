Drie Friezen zijn komende woensdag actief in de arbitrage van de topwedstrijd in de Champions League tussen FC Barcelona en AS Roma. Mario Diks en Hessel Steegstra zijn door de voetbalbond aangewezen als assistent-scheidsrechter, Jan de Vries is de vierde official. Danny Makkelie is aangewezen als scheidsrechter van de eerste wedstrijd in de kwartfinale.

De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion Camp Nou in Barcelona.