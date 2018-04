Gouden vinylmiddag bij Omrop: kom langs met jouw platen!

Omrop Fryslân staat dit lange paasweekeinde in het kader van 'De Hits fan Doe'. Drie dagen lang is muziek te horen uit de jaren 1960, 1970, 1980 en 1990.

Gouden vinylmiddag

Op paasmaandag 2 april is 's middags aandacht voor vinylplaten in de Gouden vinylmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur. Luisteraars kunnen een gloednieuwe, authentieke platenspeler winnen. Deze platenspeler is geschikt voor 33 en 45 toeren, en hij kan worden aangesloten op usb. Ook doen we er nog een paar elpees bij, van Prince and the Revolution (Purple Rain), Michael Jackson (Thriller), Coldplay (Kaleidoscope) en Elvis Presley (Greatest Hits). Het programma is ook op Omrop Fryslân televisie te zien.

Kom langs!

Luisteraars zijn van harte welkom met hun eigen elpees (singles) uit de jaren 1960-1990 in de studio aan de Zuiderkruisweg in Leeuwarden. Speciale gast in het programma is Wilfred de Jong, oud-DJ van Radio Aquarius, Radio Caroline en Mi Amigo. Hij neemt zijn vinyl ook mee.