Tentoonstelling Mata Hari trekt zo'n 90.000 bezoekers

De tentoonstelling 'Mata Hari - de mythe en het meisje' in het Fries Museum heeft zo'n 90.000 bezoekers getrokken. Op paasmaandag is de tentoonstelling voor het laatst te zien. Het museum had ook als doel 90.000 bezoekers te trekken en dat is dus goed gelukt. Het is lang niet zo veel als de 158.000 die de tentoonstelling over Alma-Tadema haalde. Maar Mata Hari is volgens Kris Callens, directeur van het Fries Museum, een historische tentoonstelling en daarom niet te vergelijken met Tadema. Komende weken wordt de expositie 'Escher op reis' ingericht, die op woensdag 25 april officieel wordt geopend.

Na 2018

Het is voor het Fries Museum een grote uitdaging om ook na 2018 mooie grote tentoonstellingen in het museum te kunnen laten zien. "Mijn collega-directeur van het Groninger Museum grapte: jullie zijn nu wel door de beroemde Friezen heen . Hier ben ik het niet mee eens. Neem bijvoorbeeld de schilder Wybrand de Geest. Hier kunnen we een tentoonstelling over maken", vertelt Kris Callens. Verder begint eind dit jaar de tentoonstelling 'Rembrandt en Saskia: Trouwen in de Gouden Eeuw'. "De halve wereld weet niet dat Rembrandt en Saskia in Sint Annaparochie zijn getrouwd." En of er een Rembrandt naar Leeuwarden komt? "Meer nieuws volgt", aldus Callens.