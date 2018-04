De politie in Leeuwarden had het zondagnacht druk met balorige stappers. Op het Ruiterskwartier zijn twee mannen aangehouden. Die waren betrokken bij een vechtpartij en beledigden de politie. De 44-jarige man uit Heerenveen en een 22-jarige Sneker zijn meegenomen naar het politiebureau.

Een 39-jarige Leeuwarder is aangehouden in een horecagelegenheid op het Ruiterskwartier. De man had een horecaverbod voor deze zaak. Dat verbod is uitgebreid naar een horecaverbod voor de hele stad.