Kunstenaarsechtpaar op Ameland wint drie ton in loterij

Het kunstenaarsechtpaar Margreet Halma en Tom Beijl op Ameland is zondagavond door Winston Gerschtanowitz van de Nationale Postcode Loterij verrast met een bedrag van 300.000 euro. De presentator stond tijdens de televisie-uitzending voor hun deur. De winnaar in de studio neemt hetzelfde bedrag van drie ton mee naar huis. Het echtpaar vliegt maandag naar hun dochter in Nieuw-Zeeland. Het geld willen ze onder andere gebruiken om een huis voor hun andere dochter te kopen.

Naast dit stel winnen nog negen bewoners met de postcode 9161 AN aan de Westerlaan in Hollum een bedrag van ruim 27.000 tot 54.500 euro. Dat is afhankelijk van het aantal loten waarmee ze meespelen.