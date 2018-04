De brandweer is zondagavond met twee wagens uitgerukt voor een brand in een huis aan de Krimpenwei in Blije. Uiteindelijk bleek het mee te vallen, een pannetje op het vuur zorgde voor veel rook. De woning is geventileerd. Medewerkers van de ambulance hebben de bewoner nog wel onderzocht, maar die hoefde niet verder te worden behandeld.

— Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) April 1, 2018