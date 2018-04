Friese autocrossers doen het goed op Speedway Blauwhuis

Drieduizend toeschouwers zagen op paaszondag dat de Friese autocrossers het goed deden op de speedway in Blauwhuis.

Arjen Visser uit Blauwhuis pakte comfortabel de overwinning in zijn klasse, de FAC1600. Ook in de koningsklassen pakten de Friezen de hoofdprijzen. Gert-Jan Klok uit Sint-Anneparochie won de klasse Stockcar Formule 1 en Rimer Lawerman uit Hantum pakte door een mooie inhaalactie in de laatste bocht de overwinning in de Formule 2.

Op paaszondag is traditioneel de eerste wedstrijd op de kleibaan van Blauwhuis. Maandag is de autocross in Kollum.