Friezen om utens: Pier Kramer uit Portugal

Wanneer verlang jij het meest naar thuis? Voor het project Friezen om utens interviewt programmamaker Miranda Werkman Friezen uit de rest van de wereld. Wanneer voelen ze zich thuis? Hoe gaan ze om met veranderingen en emoties, en speelt de Friese taal daar ook een rol bij? En vooral: wanneer verlangen ze het meest naar thuis?

In deze aflevering Pier Kramer in Portugal. Kun je terug verlangen naar Fryslân als je niet een scherp beeld hebt van je geboortegrond? Door wat worden je herinneringen ingekleurd en hoe helpt het internet daarbij? Pier woont met zijn familie in Portugal, in een joert. Hij was vier jaar toen hij verhuisde.

Friezen om utens is onderdeel van Lân fan taal, LF2018. Het is vanaf 30 maart te zien in het Paviljoen Liwadders.