Schaars: "Met ónze manier van voetballen de play-offs halen"

De overwinning van SC Heerenveen zondag bij Heracles was verdiend, aldus aanvoerder Stijn Schaars. "We willen graag met ónze manier van voetballen de play-offs halen. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan, tegen een ploeg die ook nog ergens om speelt." Vooral met de eerste helft was hij tevreden: "De keuzes aan de bal waren goed: we waren balvast, het positiespel was goed en daar hebben we ook echt kansen uit gecreëerd. We waren op alle posities wel bedrijvig."

Na de rust had Heerenveen het volgens Schaars nog beter kunnen uitspelen: "Onze eerste pass was vaak te snel, terwijl er bij Heracles nog niemand uitstapte. Dan moeten we meer geduld hebben. Maar qua voetbal en energie hebben we een goede wedstrijd gespeeld."

Geschorst

Schaars is volgende week wel geschorst voor de wedstrijd tegen Groningen. "Kuwas was erdoor in de omschakeling", legt hij uit. "Zo'n jongen moet je niet laten gaan, want dan wordt het te gevaarlijk. Dus trok ik aan de noodrem, dat was bewust. Jammer dat ik dan geschorst ben, maar dat hoort erbij."

Twee standaardsituaties

Trainer Jurgen Streppel vond dat zijn ploeg niet altijd goed omging met de bal. "Na een minuut of twintig kregen we de overhand, maar we waren te slordig. Met twee standaardsituaties braken we de wedstrijd open, dat bleek achteraf genoeg." Daarna had Heerenveen het volgens Streppel moeten afmaken: "Dan maak je het jezelf veel gemakkelijker en had er een grote uitslag in gezeten."

Blij is hij wel met de drie punten. "We staan nu waar we willen staan. Uiteindelijk gaat het erom dat we over een paar weken ook achtste staan, maar dit geeft de burger moed."

Terug op niveau?

Doelpuntenmaker Arber Zeneli wil zelfs hoger eindigen dan achtste. "Achtste is genoeg, maar ik hoop dat we nog wat kunnen klimmen. Met de achtste plek ben ik niet tevreden. En het is mogelijk, als we dit kunnen doorzetten. We willen de play-offs winnen. Dat wordt lastig, maar ik heb er vertrouwen in."

Zeneli had een groot aandeel in beide goals. Hij gaf de assist op Thorsby bij de 0-1 en schoot zelf de strafschop erin. Is hij terug op het niveau dat hij voor zijn blessure had? "Het was niet de perfecte wedstrijd. Ik raakte de bal een paar keer kwijt, maar als team hebben we het goed gedaan." En het gaat wel steeds beter, zegt Zeneli: "Er zijn nog wat dingen die ik beter kan doen. Ik hoop terug te komen op mijn niveau van voor mijn blessure. Maar ik voel me goed en zolang ik het team kan helpen, ben ik blij."