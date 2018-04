VC Sneek doet wat het moet doen in kampioenspoule

De volleybalsters van VC Sneek hebben zondag gedaan wat ze moesten doen: thuis winnen van Eurosped. In de kampioenspoule werd het 3-0 voor de Snekers, die overtuigden en op de tweede plaats staan.

In alle drie sets pakte Sneek al vrij snel een comfortabele voorsprong en die gaf de ploeg nooit weg. De setstanden waren 25-16, 25-19 en 25-12.

Het was de eerste 3-0-overwinning voor Sneek in de kampioenspoule. Daarin staat Sliedrecht eerste. Om plek twee gaat het tussen Sneek, Alterno en Regio Zwolle. Sneek speelt nog twee wedstrijden: over twee weken eerst uit tegen Regio Zwolle en daarna thuis tegen Alterno.