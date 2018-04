Speciaalbier wordt steeds populairder in Fryslân

De kleinste professionele bierbrouwerij van Nederland opent deze week z'n deuren in Dokkum. Aan de Diepswal in het centrum van de stad wordt al maanden gewerkt aan de verbouwing van het oude gebouw tot brouwerij en biermuseum. Want het is niet alleen de bedoeling om er bier te maken, maar ook om het verhaal achter het brouwen in Dokkum te vertellen.

Vroeger waren er maar liefst 19 brouwerijen in Dokkum, maar die zijn allemaal in de loop van de tijd verdwenen. Een groep van 150 bierliefhebbers heeft vorig jaar het Biergilde Dokkum opgericht, met als doel om de biercultuur in de stad terug te brengen. Dat resulteerde in de plannen voor de stadsbrouwerij die deze week opent.

Bonifatiusbier

In de brouwerij wordt vooral het zogenaamde Bonifatiusbier gebrouwen. Dat is het oudste bier van Dokkum, dat in de middeleeuwen door de monniken in de abdij werd gebrouwen. Maar daarnaast zijn er nog een aantal speciaalbieren die gemaakt worden aan de Diepswal. Het biergilde hoopt dat de brouwerij en het museum, dat erbij hoort, extra toeristen naar de stad trekt.

Bier is hot

De stadsbrouwerij van Dokkum is niet de enige nieuwe brouwerij die de afgelopen maanden is geopend in Fryslân. Op steeds meer plekken wordt speciaalbier gemaakt. Ook worden er speciale biertjes gemaakt voor evenementen. Zo heeft ook de Culturele Hoofdstad z'n eigen bier. En biercafé De Markies in Leeuwarden organiseert op 22 september voor het eerst een evenement dat helemaal om het bier draait: het Bierfestival Leeuwarden.

De Markies was lange tijd het café met de meeste taps van heel Fryslân, maar sinds een paar weken is dat biercafé 3B in Sneek. Maar liefst 25 bieren hebben ze daar op de tap en daarnaast ook nog een flink aantal als fles. Volgens ondernemer Jan Roubos, die het café heeft opgezet, is de provincie klaar voor het ontstaan van een echte biercultuur. Tot nu toe was die biercultuur er volgens hem nog niet en moest men daarvoor in het zuiden van Nederland zijn. Maar dat verandert.

Het café in Sneek wordt gerund door Jan Sjoerd de Vries, die al jaren een studie maakt van bier. "Er is voor iedereen wel een bier op de markt. Of je nou van koffie houdt of van melk." De eerste weken is het ontzettend druk geweest in het speciaalbiercafé, volgens De Vries omdat speciaalbier "hot" is.