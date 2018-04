Zondaghoofdklasser VV Heerenveen wint, Sneek Wit Zwart niet

Zondaghoofdklasser VV Heerenveen heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Thuis won de ploeg met 2-1 van directe concurrent DHC. Sneek Wit Zwart ging in Leidschendam onderuit tegen RKAVV: 3-1.

Heerenveen

Peter de Vries zette Heerenveen op voorsprong. Kort voor rust maakte DHC de gelijkmaker: 1-1. Heerenveen moest het in het laatste halfuur met een speler minder doen, na een rode kaart. Maar De Vries maakte met opnieuw een vrije trap de 2-1.

VV Heerenveen blijft op de vijftiende plaats staan, maar het verschil met DHC is teruggelopen tot drie punten.

Sneek Wit Zwart

Keeper Broersma was na een klein halfuur belangrijk voor de Snekers. Hij keerde een strafschop van RKAVV. Een paar minuten later was het toch 1-0. Lomonaco scoorde. Na rust waren de kansen opnieuw voor RKAVV. Een kwartier voor tijd scoorde de thuisploeg tweemaal in twee minuten. In de laatste minuut deed Bruining nog iets terug voor de Snekers.

Sneek Wit Zwart staat nu dertiende.