Heerenveen pakt drie belangrijke punten bij Heracles

Sportclub Heerenveen heeft zondag in Almelo drie belangrijke punten gepakt in de strijd om play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Jurgen Streppel won met 1-2 bij Heracles, door twee goals kort voor rust.

Kleine kansen

Na een paar kleine kansen, was Zeneli als eerste echt dicht bij een doelpunt. Zijn afstandsschot ging een meter naast. Aan de andere kant schoot Monteiro net over het doel van Martin Hansen.

Twee goals voor rust

Heerenveen probeerde steeds meer de aanval te zoeken. Dat leverde eerst nog geen grote kansen op, maar in de 37 minuut was het plotseling raak. Nadat een hakje van Ghoochannejhad via een Heracles-speler naast ging, scoorde Heerenveen uit de corner. Zeneli bracht de bal in en Thorsby kopte de bal tegen de touwen.

Een paar minuten later was het zelfs al 0-2. Pröpper werkte Ghoochannejhad in het strafschopgebied naar de grond en scheidsrechter Ed Janssen wees naar de stip. Zeneli maakte de voorsprong voor de Friezen groter.

Voor rust kregen beide ploegen nog een kans: Jakubiak schoot voorlangs en Ghoochannejhad kopte net over.

Aansluitingstreffer

In de tweede helft zocht Heracles naar de aansluitingstreffer. Invaller Gladon scoorde, maar hij stond buitenspel. Kuwas zag een schot gekeerd worden door Hansen. En Peterson kreeg grote kansen, maar de eerste schoot hij hoog over en een paar minuten later schoot-ie tegen een Heerenveenspeler aan.

Heerenveen hield stand tot in de blessuretijd. Toen maakte Darri het met een mooi schot nog even spannend. In de absolute slotfase kwamen de drie punten voor Heerenveen niet meer in gevaar. Het is de eerste uitoverwinning voor Heerenveen in acht wedstrijden.

Noordelijke derby

Door de winst klimt Heerenveen naar de achtste plek. Volgende week spelen de Feansters de noordelijke derby, thuis tegen FC Groningen. Aanvoerder Stijn Schaars is dan geschorst. Hij pakte tegen Heracles zijn vijfde gele kaart.

Heracles Almelo - Sportclub Hearrenfean 1-2 (0-2) 37. Morten Thorsby 0-1, 40. Arber Zeneli 0-2 (strafskop), 90+3. Brahim Darri 1-2

Opstelling sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie (68/Bulthuis), Woudenberg; Schaars, Kobayashi, Thorsby; Ødegaard (60/Vlap), Ghoochannejhad (82/Veerman), Zeneli