Matrixbord waarschuwt voor inbrekers in Noordoost-Fryslân

De politie in Noordoost-Fryslân vraagt met een matrixbord aan de kant van de N356 bij Dokkum om waakzaam te zijn voor inbrekers. Op het bord staat de tekst 'Inbrekers blijven actief'. Er wordt recentelijk veel ingebroken in de regio. Mogelijk is er een groep van dieven actief. Afgelopen weekend werd Hallum getroffen door inbraken en inbraakpogingen. Een paar dagen geleden zijn op een nacht meerdere bestelbussen in Ferwert en Hallum leeggehaald.

De politie doet onderzoek naar de inbraken, zoekt getuigen en geeft aan om te bellen als mensen iets verdachts zien.