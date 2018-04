Ark in Leeuwarder Prinsentuin maakt water

In de Ark Fryslân, die in de Leeuwarder Prinsentuin ligt, was zondagochtend een lek. Aan een kant lag het schip schuin in het water. Met pompen heeft de brandweer het water weggepompt. Het lek was door een technisch mankement ontstaan. "Gelukkig waren we er op tijd bij", vertelt Geart de Vries van Historisch Centrum Leeuwarden. "En nee, dit was geen 1-aprilgrap."

In de ark is de tentoonstelling 'Liwwadders! Our past, present and future. What's yours?' te zien van het Historisch Centrum Leeuwarden in het kader van Lân fan taal. Het is vrijdag net geopend en zaterdag waren er 800 bezoekers geweest. Er is geen schade aan de tentoonstelling. "We willen graag open, want er zijn veel toeristen dit paasweekend en die willen we ontvangen."

De tentoonstelling is zondag, volgens planning, om 13.00 uur opengegaan.