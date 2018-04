Cambuur moet winnen om in het spoor te blijven

Cambuur moet paasmaandag winnen van FC Eindhoven om in het spoor te blijven van de clubs die spelen voor een plek in de play-offs. Het paasweekend begon voor de Leeuwarders daarin niet goed. Thuis tegen Volendam kwam Cambuur niet verder dan een 2-2 gelijkspel. En dat betekent dat er nog meer druk komt te staan op de wedstrijd tegen Eindhoven. Die ploeg verraste vrijdag met een overwinning op (toen nog) koploper NEC. Ook Eindhoven heeft eigenlijk alleen belang bij winst. Zij staan nog drie punten achter Cambuur.

De training van zondagmorgen maakte niet duidelijk welke spelers in de basis staan. Trainer René Hake husselde de boel regelmatig door elkaar en was er zondagmorgen zelf ook nog niet helemaal uit. "We moeten even kijken naar de fitheid van iedereen. Ernstige blessures zijn er niet, maar op de tweede dag na de wedstrijd komen meestal de pijntjes."

Het is mogelijk dat Cambuur heel aanvallend gaat spelen, met aan de linkerkant Houtkoop, Crowley en Kallon, al lijkt dat een variant die pas in de loop van de wedstrijd kan ontstaan als Cambuur echt op jacht moet naar de drie punten. Darren Rosheuvel is niet inzetbaar. Hij is ziek.

De wedstrijd Cambuur-FC Eindhoven wordt op paasmaandag gespeeld om 14.30 uur.