De brandweer van Gorredijk kreeg zondagmorgen vroeg een melding van een autobrand op de Nijewei. Toen ze ter plaatse waren, bleek dat de auto in een weiland stond. Door nog onbekende oorzaak was de auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De bestuurder was gevlucht. Het bleek dat de eigenaar zijn auto had uitgeleend aan de bestuurder.