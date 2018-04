Het heeft lang geduurd, maar het voorjaar komt eraan! Na nog een koude paaszondag wordt het komende week warmer. De temperaturen op dinsdag en woensdag lopen op tot zo'n 16 graden. Donderdag wordt iets frisser met 12 graden, maar vrijdag is er veel zon en 16 of 17 graden. Zaterdag volgt dan met 18 of 20 graden. Volgens weerman Piet Paulusma is het dan terrassenweer.