In Fryslân is zondagochtend op sommige plaatsen, zoals in Leeuwarden, een vrij sterke brandlucht te ruiken. Dat komt door paasvuren in Duitsland en door de vuren in het oosten van Nederland. Ook zaterdagavond was de brandlucht al te ruiken.

Door de oostenwind komt die rook naar Nederland toe. Door de meer noordelijke wind van zondag neemt de overlast in de loop van de dag af.