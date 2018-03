Keizer (87) brengt boek uit met WOII-verhalen uit Buitenpost

In Buitenpost is zaterdagmiddag een boek gepresenteerd met vijftig verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Buitenpost. De verhalen zijn geschreven door oud-onderwijzer Jasper Keizer (87) en waren de afgelopen jaren in de dorpskrant van Buitenpost te lezen.

Stichting Oud-Achtkarspelen besloot de verhalen te bundelen, zodat ze niet verloren gaan, en nieuwe generaties de verhalen van Keizer ook kunnen lezen. Keizer kreeg het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Klaas van der Schuit van de stichting.