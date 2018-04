Het Omrop Fryslân soundboard! Wat is het nu eigenlijk?

Op 1 april kom je online vaak veel vreemde dingen tegen. Dat is 9 van de 10 keer een grap, maar dat is het Omrop Fryslân soundboard niet. Het klinkt allemaal wel heel hightech, maar wat is het nu eigenlijk, een soundboard...?

Een soundboard, leg uit:

Zie het als een groot paneel met allemaal knopjes. Als je op een van die knopjes drukt, dan hoor je een muziekje of een audiofragment. Een soundboard wordt bijvoorbeeld gebruikt op de radio, zodat je snel audiofragmentjes kunt instarten. Tegenwoordig wordt het ook wel in combinatie met video gebruikt door mensen die games live spelen. Wij hebben in onze app ook een soundboard gezet met allemaal Friese uitspraken.

Wat voor uitspraken dan en waarom die?

Wij zien in onze statistieken welke uitspraken mensen het mooiste vinden, wat er leeft onder de mensen. Jolke wordt bijvoorbeeld erg gewaardeerd online. Zijn uitspraken zijn ondertussen legendarisch. Met dat in het achterhoofd pakken wij dan de krenten uit de pap en zetten wij die in de soundboard. Zo krijg je een combinatie van wat er leeft onder de mensen, met nog wat eigen favorieten.

Dat klinkt wel goed, maar wat heb ik eraan?

Het doel van het soundboard is vermaak. Die karakteristieke uitspraken kun je dan zomaar uit het niets op tafel gooien. Nu heb je een plaats waar dat allemaal samenkomt. Dus als je met melk bent opgegroeid, maar dat andere goed is wel heel lekker, dan kan je dat zomaar even aanzetten.

Mooi, maar hoe gebruik ik het?

Download de Omrop Fryslân app voor iOS of Android. Open de app Klik op het menu (linksboven in de hoek) Scroll en klik op soundboard (onder Omrop Tip) Zorg ervoor dat het geluid aan staat Klik op een van de knopjes HATSJIKIDEEEE

Jaaaahaaaaa, dat wil je wel weten hé? Het is zo dat het soundboard steeds wordt geüpdatet. Zijn er andere dingen die erg populair zijn, dan passen wij het eventjes aan en komt dat er ook in. Op deze manier blijft het soundboard interessant voor iedereen.

Het Omrop Fryslân soundboard is te vinden in de Omrop Fryslân app!