NAM krijgt toestemming om bij Warfstermolen gas te boren

De NAM heeft van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toestemming gekregen om bij Warfstermolen, in gasgebied Pieterzijl-Oost, naar gas te boren.

De Nam wil in Pieterzijl-Oost 'fracken'. Dit is een speciale methode om gas uit kleine gasvelden te halen. De NAM wil hier nog dit jaar mee beginnen. Het is de bedoeling om binnen zeven jaar het veld leeg te halen. Van de minister moet de NAM de gevolgen van de gaswinning voor de bodem en gebouwen in de omgeving wel goed in de gaten houden.

De komende weken kunnen mensen bezwaar aantekenen tegen het ontwerpbesluit. Een woordvoerder verwacht dat de minister in de eerste helft van mei een definitief besluit neemt.